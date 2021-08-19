Güngör Ağabey'siz üç yıl geride kaldı

Basın dünyasının en renkli kalemlerinden, televizyon programlarıyla geniş kesimlerce sevilen, DÜNYA Gazetesi yazarı Tevfik Güngör Uras’ın vefatınıN üzerinden üç yıl geçti. Gazetemizin 1983 yılından bu yana yazarı olan, vefatına kadar kesintisiz 37 yıl boyunca okurlarımıza Olayların İçinden köşesinden seslenen Güngör Ağabey, kendine özgü üslubuyla geniş kesimler tarafından beğeni ile takip edildi. Ekonominin en karmaşık konularını dahi basit, sade, anlaşılır üslubuyla tarif etmeyi başaran Güngör Uras, özgün tarzını ortaya koyarken, yarattığı Ayşe Hanım Teyze ve Ali Rıza Bey Amca tiplemelerinden yararlandı. Kahramanlarıyla karşılıklı konuşur gibi kaleme aldığı yazıları ile toplumun her kesimine hitap edebilme imkanı bulan Güngör Ağabey, piyasaları yansıtırken çarşı pazar gözlemlerinden, esnaf ve tarım kesiminden, üretim sahalarından, fabrikalardan beslendi.

Tevfik Güngör Uras’ın usta ve kendine özgü gazeteciliğinin oluşmasına da katkı sunan önemli iş deneyimleri bulunuyor. 22 Temmuz 1933'te Düzce'de dünyaya gelen Güngör Uras, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da TED Yenişehir Koleji’nde tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Uras, 1988’de Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğe hak kazandı, 1994’te Marmara Üniversitesi’nde profesör oldu. Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü’nde başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında ilk genel sekreter olarak Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde de (TÜSİAD) görev yaptı. TÜSİAD bünyesinde ‘Görüş’ adı verilen ekonomi bültenini çıkararak, önemli bir veri kaynağı oluşturan Güngör Uras, uzun yıllar Sabancı ncı Holding bünyesinde Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı’nı da yürüttü.

10 bini aşkın makaleye imza attı

1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, DÜNYA ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Uras, vefatından önce son olarak DÜNYA ve Milliyet gazetelerinde yazılarına devam etmekteydi. Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz ve Güngör Uras imzaları ile 10 bini aşkın makale yazdı. Ekonomi yazıları ile geniş kesimlerce tanınan Uras, Ali Rıza Kardüz imzasıyla ise gastronomi ve mutfak yazıları yazıyordu.

Yakın dostları Güngör Uras için yazdı ve çizdi

DÜNYA, Güngör Uras'ın anısına bir saygı kitabı hazırladı. Akademisyen, ekonomist ve gazeteci 26 yakın dostunun yazılarına, 17 karikatürist de çizimleri ile eşlik etti.

KİTAP TEMİNİ İÇİN...

Türkiye’nin önde gelen akademisyen, ekonomi yazarı ve çizerlerini bir araya getiren Güngör Uras’a Saygı Kitabı-Ayşe Teyze’nin İzinde’ye DÜNYA Gazetesi’nin adreslerinden ulaşılabiliyor. Talepler için abone@dunya.com, merve@dunya.com mail adresleri ile 0216 440 24 70- 0216 440 24 81 no'lu telefon numaralarına başvuru yapılabiliyor.

ABDURRAHMAN YILDIRIM

Tarihi süreç içinde yapılan ciddi bir hataya Güngör Uras “Sanayileşecektik, Büyüyecektik, N’oldu Bize?” kitabında değiniyor. Bunun adı özelleştirme.

ALAATTİN AKTAŞ

Her arayışında dilinden düşürmediği biz genç gazetecileri motive edecek o sözü söylerdi: “Kardeşim ne güzel şeyler yapıyorsunuz...”

ALİ EKBER YILDIRIM

Ekonomi gazeteciliğini seçen bizler için DÜNYA, Nezih Demirkent’in liderliğinde ve yönetiminde ikinci bir okuldu. Tevfik Güngör Uras ise o okulun en değerli öğretmenlerindendi.

ASAF SAVAŞ AKAT

Güngör Abi hepimizin büyüğü idi. Abiliği oradan. Aramızdaki hem en renkli hem en üretken iktisatçı olduğu kesindi. Günde üç, bazen dört ayrı konuda yazardı.

BERFU GÜVEN

Güngör Uras ile her yayın ayrı bir keyifti. Onunla yüzünüzün gülmek dışında bir seçeneği olamazdı. Negatif olanı sevmez, pozitif unsurları vurgulardı.

BİLSAY KURUÇ

Güngör Uras son kitabında önce soruyor, sonra can alıcı noktaları vurguluyor, sonra da yol gösteriyor. Bu bir Manifesto!

EGE CANSEN

Güngör, yazdığı yazılarda, yaptığı televizyon ve radyo programlarında, iktisat bilimini değil, içinde yaşadıkları ekonomiyi anlatmayı tercih etmiştir.

EKREM KESKİN

Aracılık maliyetlerini daha iyi anlamak ve kolay anlatmak için bize yol gösterdi. Yılda birkaç kez bu konuyu işlerdi.

FARUK ŞÜYÜN

Yemeklerini çok beğenmediği mekânları anlatırken eleştirilerini o zarif sözcükleriyle dile getiriyor, yapıcı öğütler vermeyi de ihmal etmiyordu.

FARUK TÜRKOĞLU

Yazarlık hayatında vicdanın sesini dinlemiş, dürüst davranışından ödün vermemişti. Kimsesizlerin kimsesi olmadığına dikkat çekmişti.

FATİH ÖZATAY

‘Büyüme’ konusu üzerinde özellikle duran Sayın Güngör Uras’ın sık sık gündeme taşıdığı konulardan biri de ‘para politikası’ydı.

FEHMİ KÖFTEOĞLU

Kaynak belirtme, haber, yazı, yorum ve değerlendirme yaparken, bilgi, belge ve kaynağa dayanma-kaynak gösterme kavramlarına çok sadıktı.

GÜVEN SAK

Önce veriye dayalı tespit, sonra da çıkış yolu önerisi. Ben onu hep böyle hatırlıyorum. Türkiye’de veriye dayalı iktisat politikası analistlerinin ilklerinden biriydi.

HAKAN GÜLDAĞ

Güngör Uras, pozitif gerçekçi bir karakter çizgisinin en iyi temsilcilerindendi. Son günlerine kadar köşesini yazmayı bırakmaması da bunun bir göstergesidir.

MAHFİ EĞİLMEZ

Herkesle ahbap olan, hiç ayrım yapmayan bir yapısı vardı. Gittiğimiz her yerde çarşı, pazar gezer, halkla, esnafla sohbet eder, sorular sorar, notlar alırdı.

MERAL TAMER

Güngör Bey hep güler yüzlü, toleranslı, herkese alçakgönüllü yaklaşan zarif bir insandı. İçindeki meraklı çocuğu hiç kaybetmedi.

OSMAN AROLAT

Abi-kardeş ilişkimizin 45 yıl sürdüğü Güngör Uras, Türk ekonomisine ve Türk basınına önemli katkılar yapmış, karınca çalışkanlığında bir kişiydi.

OSMAN ULAGAY

Güngör Bey’in ekonominin temellerini ve gelişme süreçlerini tartışırken sürekli olarak vurguladığı bir nokta vardı. Ekonominin temeli üretimdi.

RÜŞTÜ BOZKURT

Rakamlar bizi, Uras’ın ekonomik konuları geniş kitlelere yaymak için büyük emek harcadığı “malumatfuruş yazı insanlığı” döneminin bir sentezine götürüyor.

SERVET YILDIRIM

Entelektüel, basit bir şeyi karmaşık anlatabilen kişidir; sanatçı ise zor olan bir şeyi kolay anlatan. Güngör Uras’ın kişiliğinin sırrı da buydu; O bir sanatçıydı.

ŞEREF ÖZGENCİL

Seni çok özlüyorum. Her yerde seni arıyor, gittiğim her yerde seni anıyorum. İnsanlar bir yerlerde buluşuyormuş. İnşallah biz de buluşacağız.

ŞÜKRÜ ANDAÇ

Güngör Bey, umudu hiç yitirmemeyi ve bardağın dolu tarafına bakmayı yeğlediği yazılarında, bize ışık tutmaya devam ediyor.

TANER BERKSOY

Prof. Güngör Uras tanıdığımdan beri çok çalışan, çok üreten birisiydi. Ağırlıklı olarak sanayi ve tarım kesimini ele almış, günümüze kadar olan gelişmeleri incelemiştir.

VAHAP MUNYAR

Ekonomi gazeteciliğine eğitici, öğretici büyük katkıları olan Güngör Abi’yi rahmetle anıyorum…

YAVUZ CANEVİ

Güngör Uras’ı bizler de özledik ama en çok kim özledi diye bana sorarsanız cevabım, Ayşe Hanım Teyze ve Ali Rıza Bey Amca olur.

ZEKERİYA YILDIRIM

Güngör Ağabey, sadece yakınındaki bizlerin değil bildiklerini aktarmayı görev bildiği Ayşe Hanım Teyze’nin, Ali Rıza Bey Amca’nın da dostuydu.