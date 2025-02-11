Günler öncesinden uyarı yapılmıştı: İstanbul'a kar geldi!

Günler öncesinden uyarısı yapılan ve İstanbulluların merakla beklediği kar nihayet geldi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise 0-5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kazalar meydana geldi

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kayınca hasarlı zincirleme kazalar meydana geldi.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de kazalar meydana geldi. Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Karın etkisini gösterdiği ilçeler

İstanbul'da kar özellikle bazı bölgelerde daha çok etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü bölgerinde yollar karla kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise sabahın erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da bazı yollar ve yeşil alanlar karla kaplandı.

Kar; Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkisini gösterdi.

AKOM: Kar yağışı yarın da devam edecek

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çeşitli kurumlardan uyarı gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda çarşamba günü (yarın) İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacağı belirtildi.

AKOM tarafından şu açıklama yapıldı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 3-6 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı:

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."