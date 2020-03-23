Günlük elektrik tüketiminde yılın en düşük seviyesi görüldü

23 Mart 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı ticarethane ve üretim tesislerinin kapanmasıyla elektrik tüketimi de azaldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, 22 Mart Pazar günü Türkiye'de günlük bazda elektrik tüketimi 658 bin 35 megavatsaatle yılın en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu günde saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 947 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 397 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada 212 bin 567 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 128 bin 954 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 94 bin 238 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 318 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 126 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Öte yandan Türkiye'de en son günlük bazda elektrik tüketiminde en düşük seviye, 657 bin 595 megavatsaatle geçen yıl 10 Kasım'da görülmüştü.

Kaynak: AA