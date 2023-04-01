Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 682 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 786 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 34 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 874 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Dün 3 bin 461 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.