Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 27 bin 280 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 91 megavatsaatle 16.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 560 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 556 bin 619 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile akarsu santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 9 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.