Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 716 megavatsaatle 22.00’de, en düşük tüketim 22 bin 224 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 677 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 31 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 972 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.