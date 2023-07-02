Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 1 megavatsaatle 22.00’de, en düşük tüketim 22 bin 576 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 697 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 693 bin 246 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 11,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 864 megavatsaat elektrik ihracatı, 1971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.