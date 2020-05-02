Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü
Türkiye'de COVID-19 salgınında son 24 saatte 78 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 2 binin altına düştüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu duyurdu.
4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 2 binin altına düştüğünü duyurdu.
Bakan Koca, “Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın” ifadelerini kullandı.