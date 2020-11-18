"Günlük vaka sayısı 50 bine dayandı, önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının açıkladığı COVID-19 verilerinin "yalan" ve "aldatmaca" olduğunu savundu.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 bine dayandığını belirten Antmen, "İktidar, salgını önleme konusunu eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi de telaşla rakamları saklayarak bunu örtme çabasına girdi." dedi.

Antmen, COVID-19 sayılarının doğru verilmemesi nedeniyle bir rehavet ortamı yaratıldığını, bunun da vaka ve ölüm sayılarının artmasına yol açtığını, önlem alınmaması halinde yaklaşan kış ve grip salgınıyla sağlık sisteminin tamamen çökeceğini ileri sürdü.

İstanbul'da ölüm sayılarının bir günde neredeyse iki katına çıktığını, bunun nedeninin COVID-19 kaynaklı ölümler olduğunu savunan Antmen, Türkiye'nin mecburi kitlesel bağışıklığa geçtiğini iddia etti.