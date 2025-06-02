Guns N’ Roses’tan Minguzzi anması: Huzur içinde yat!

ABD’li efsanevi rock grubu Guns N’ Roses, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verecekleri konser öncesinde, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Grup, “Knockin’ On Heaven’s Door” adlı klasikleşmiş parçalarıyla hazırladıkları anma videosunda, Minguzzi'nin genç yaşta trajik bir şekilde yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Rest in peace” (Huzur içinde yat) mesajını paylaştı.

Minguzzi’nin annesinden duygusal mesaj

Genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, grubun bir başka parçası olan “This I Love” eşliğinde, “Beşiktaş Stadı’nda Guns N’ Roses konserinde beraber olacağız oğlum” ifadelerine yer verdi. Yasemin Minguzzi’nin bu paylaşımına, Türkiye’den birçok sanatçı ve müziksever de destek gösterdi.