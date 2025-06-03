Guns N'Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda yaşam mücadelsini kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayranı olduğu dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses İstanbul'da konser verdi.

Acılı anne Yasemin Minguzzi ise oğlunun da katılmak istediği konser için, grubun "This I Love" şarkısı ile "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum" notunu paylaştı.

Konser öncesinde sosyal medya paylaşımlarında "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla Minguzzi'yi anan Guns N'Roses da, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadelerini kullanmıştı.

Knockin’ on Heaven’s Door, Minguzzi için söylendi

Dün akşamki konserde de grup Knockin’ on Heaven’s Door şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi’ye hediye etti. Şarkı çalınırken dev ekranlara Minguzzi’nin fotoğrafı yansıtıldı. Hep bir ağızdan şarkıya eşlik eden müzikseveler, parça bittiğinde ABD’li grubu uzun süre alkışladı.

Gazeteci Emrullah Erdinç de o anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı: