Günübirlikçiden ‘vergi iade’ davası

Hamide HANGÜL

Tatilcilerin en çok tercih ettiği konaklama yön­temlerinden biri haline gelen ve hızla yayılan günlük, haftalık konut kiralama (airb­nb) modelinde kısa süreli ki­ralama yapanlar, Danıştay’dan gelen haberle harekete geçti.

Yüksek Mahkeme’nin, ek hiz­met sunulmadan yapılan kira­lamaların “ticari kazanç” de­ğil, “kira geliri” sayılması, yani geçici vergi, KDV ve konakla­ma vergisine tabi olmayacağı sonucuna vararak yürütmeyi durdurmasının arından mülk sahipleri de mahkeme yolunu tuttu. Kısa süreli kiralamacı­lar, alınan vergi ile kesilen ida­ri para cezalarının iadesi için dava yoluna başvurmaya baş­ladı. Ancak hukukçular, mas­raf ve zaman kaybına karşı uyardı: “Dava için Danıştayın kesin kararını bekleyin.”

Ticari mükellef sayılmıştı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 24 Ocak 2025 tarihli Genel Ya­zısı ile günübirlik kiralama­ların ticari faaliyet sayıla­rak, kazançların KDV’ye tabi tutularak yüzde 20 KDV ön­görmüştü. Düzenleme sonra­sı, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alarak ev­lerini kısa süreli kiralayan­lar, ticari mükellef sayılmış ve Maliye tarafından geriye dö­nük işlemler başlatılmıştı. Da­nıştay da ticari faaliyet sayıl­ması konusunda yürütmeyi durdurmuştu. Ancak hukuk­çular, dava için Danıştay’ın kesin kararının beklenmesi uyarısında bulunuyor.

Günlük fiyat 70 bin TL’ye kadar çıkıyor

Emlak platformlarında, tu­ristik günlük kiralık konut sa­yısı 6 bin 500’ü aşarken, fi­yatlar ortalama 1.000 TL’den başlıyor 70 bin TL’ye kadar çı­kıyor. Danıştay’ın kararının sektöre yansımasını hukuk­çulara sorduk. ‘Turizm amaç­lı konut izin belgesi’ olanların 30 günün altında, 7464 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘turizm amaçlı konut izin belgesi’ alan konutların da 100 güne kadar kiralama yapabileceğini söyle­yen Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, “Örne­ğin 1 gece, 3 gece veya 30 gün­den kısa kiralamalar hukuken mümkün. İzin belgesi olma­dan bu tür kısa süreli kirala­malar ise idari yaptırımlara ta­bidir” dedi.

Danıştay kararı sonrasında özellikle turizm bölgelerinde vergi mahkemelerine açılan davalarda belirgin bir artış gö­rüldüğünü söyledi. Kezer, şöy­le devam etti: “Özellikle gün­lük kiralama geriye dönük tarh edilen KDV’nin iptali, vergi zi­yaı cezalarının iptali, gecik­me faizi ve gecikme zammına ilişkin işlemlerin iptali, buna bağlı olarak, ödenmiş tutarla­rın iadesi için mükellefler da­va açmaya devam ediyor. Bazı Danıştay kararları mükellef le­hine sonuçlar doğurduğu için, somut olayın özelliklerine gö­re fazla tahsil edilen KDV, faiz ve cezaların iadesi talep edile­biliyor.

Dolayısıyla amaç, yal­nızca KDV’yi değil; KDV ile birlikte kesilen vergi cezala­rı ve faizlerin de ortadan kal­dırılması veya ödenmişse ge­ri alınması. Özellikle İstanbul, Muğla, Antalya ve İzmir ver­gi mahkemelerinde bu konuda açılan davaların sayısında be­lirgin bir artış görülüyor. Ayrı­ca şunu belirtmekte fayda var. Turizm sezonunun yoğun ol­duğu bölgelerde bu dosyalar, vergi yargısının dikkat çeken uyuşmazlıklarından biri hali­ne gelmeye başladı.”

“Kesin karar beklenmeli

Gayrimenkul Hukuku Der­neği (GHD) Başkanı Avu­kat Ali Güvenç Kiraz, turizm amaçlı kısa süreli kiralamala­rın vergilendirilmesine ilişkin tartışmalar kapsamında veri­len Danıştay kararının, kesin hüküm niteliğinde olmayıp bir yürütmenin durdurulması ka­rarı olduğunun altını çizdi. Ki­raz, “Bu nedenle kararın, uyuş­mazlığı nihai olarak çözdüğü söylenemez” dedi.

Danıştay’ın esas hakkında vereceği nihai kararın, uygulamanın hukuki çerçevesini kesin olarak belir­leyeceğinin altını çizen Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Va­tandaşların, turizm amaçlı kı­sa süreli kiralamalardan elde ettikleri gelirleri gayrimenkul sermaye iradı kapsamında be­yan etmeleri ve buna rağmen idarece konaklama vergisi, ti­cari kazanç kapsamında ver­gilendirme veya cezalı tarhi­yat işlemleriyle karşılaşmala­rı halinde, Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmenin durdurul­ması kararını emsal göstere­rek yargı yoluna başvurmaları mümkündür.”

“Vergilerin iadesi için davaya başvuruyorlar”

Vergi Uzmanı Avukat De­niz Eresen, Danıştay 3’üncü ve 4’üncü dairelerinin, airb­nb benzeri platformlar üze­rinden gerçekleşen kısa süre­li konut kiralamalarına ilişkin önemli bir karara imza attığını anımsattı. Söz konusu karar­la, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli ve 7877 sayılı genel yazısının yürüt­menin durdurulmasına karar verdiğine işaret eden Eresan, şöyle devam etti: “Bahsi geçen yazda, turizm amaçlı ‘kirala­nan konut izin belgesi’ alan ko­nut sahiplerinin günlük, haf­talık, aylık eşyalı veya eşyasız evlerini kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendiril­mesini ve elde edilen gelirle­rin gelir vergisi ile KDV’ye ta­bi tutulmasını ön görüyordu.

Evlerini bu şekilde kiraya ve­rip, ticari kazanç kapsamında mükellefiyet tesis ettirmeyen­lere Maliye Bakanlığı geçmi­şe dönük olarak gelir, geçici ve KDV yönünden cezalı tarhi­yatlar uyguladı. Danıştay da­irelerince alınan karara göre ise taşınmazların kiraya veril­mesinden sağlanan gelirin ti­cari kazanç olarak değerlen­direbilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon iş­letmeciliği gibi ticari bir or­ganizasyon tarafından yapıl­ması ve kahvaltı, yemek, ütü , günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerek­mektedir.

Belirtilen tür de bir ticari organizasyon dahilinde olmaksızın sadece daha faz­la gelir elde etmek amacıyla airbnb platformları üzerinden günlük, aylık, haftalık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul serma­ye iradı niteliğini değiştirme­yeceğinden geçmişi dönük ke­silen cezaların yürütmesini durdurmuştur.” Karar sonrası davaların açılmaya başladığı­na işaret eden Eresen, “Her­kes ödediği vergilerin iadesi için dava yoluna başvurmaya başladı” dedi.

“30 günün altındaki kiralama için belge şart”

Turizm amaçlı günlük, haf­talık kiralamalarda ‘turizm amaçlı konut belgesi’ gerekti­ğine işaret eden Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, “Günlük kira­lama sisteminde değilse kira­layamıyorsunuz. Diyelim ki Bodrum’da bir yazlığınız var, onun ‘turizm amaçlı konut bel­gesi’ yoksa turizm amaçlı gün­lük kiraya veremezsiniz” de­di. Danıştay’ın yürütmeyi dur­durması sonrasına değinen Şimşek, “Bu bir avantaj, çün­kü turizm vergisi de ödeniyor­du. Danıştay hükmü sonrası bu yük olmayacağı için kısa süreli kiralamalar daha avantajlı du­ruma girdi. Evlerini, ‘turizm amaçlı konut belgesi’ varsa kı­sa süreli kiraya verebilirler. Bu izin belgesinin de il turizm müdürlüklerinden alınma­sı gerekiyor. Kayıtlı, sistem (airbnb) üzerindeyse. Ancak değilse, bu belgeyi almadıysa­nız ve 30 günün altında verdi­ğiniz tespit edilirse buna ceza gelir.”

Kiranın beyan edilmemesi ciddi vergi cezaları oluşturur

Mükelleflerin, Danıştay’daki süreci yakından takip etmelerinin önem taşıdığının altını çizen Ali Güvenç Kiraz, “Nihai karar beklenirken kira gelirlerinin hiç beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi bu davaların temel konusu dışındad olup, ciddi vergi cezaları oluşturmaya devam edecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknolojik denetim kapasitesinin artması nedeniyle, kayıt dışı bırakılan veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin tespit edilme olasılığı geçmiş yıllara göre çok daha yüksektir” değerlendirmesinde bulundu.

Karar, tahsil veya ceza işlemlerine geçici hukuki koruma sağlar

Söz konusu kararın yalnızca yürütmenin durdurulmasına ilişkin olduğunu vurgulayan Kiraz, “Bu nedenle, mevcut aşamada bu karar dayanak gösterilerek kesin bir hak elde edildiği veya ödenmiş vergilerin iadesinin talep edilebileceği söylenemez, yürütmenin durdurulması kararı, devam eden tarhiyatların, tahsil işlemlerinin veya ceza uygulamalarının geçici olarak durdurulmasına yönelik hukuki koruma sağlayabilir. Buna karşılık, ödenmiş vergilerin iadesi veya kesin hukuki sonuç doğuracak talepler bakımından Danıştay’ın esas hakkında vereceği nihai kararın beklenmesi gerekmektedir” dedi. Kararın kesinleşmesini bekleyen çoğunluk da olabileceğini bekleyen Kiraz, maliyet ve zaman kaybı yaşanmaması açısından kararın kesinleşmesinin önemli olduğunun altını çizdi.