Günün ilk yarısında 10 ilde sıcaklık 40 derece aştı

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, günün ilk yarısında 10 ilde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

En yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,5 derece olarak kaydedildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 44, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ise 42,5 derece ölçüldü.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı il ve ilçeler:

• Batman, Beşiri: 41,5°C

• Bingöl, Genç: 40,3°C

• Diyarbakır, Sur: 42,5°C

• Gaziantep, Araban: 41,3°C

• Karabük, Yenice: 40,4°C

• Malatya, Doğanyol: 40°C

• Mardin, Nusaybin: 41,6°C

• Siirt, Kurtalan: 45,5°C

• Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,1°C

• Şırnak, Silopi: 44°C