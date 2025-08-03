Günün ilk yarısında 4 kentte sıcaklık 40 dereceyi aştı!
Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, bazı şehirlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, bugün öğle saatlerine kadar dört kentte termometreler 40 dereceyi aştı. Şırnak'ın Silopi ilçesi ise 42,5 derece ile günün en sıcak noktası oldu.
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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 4 kentte 40 dereceyi aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.
Bunu, Siirt'in Kurtalan ilçesi 41 dereceyle ve Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 40,4 dereceyle takip etti.