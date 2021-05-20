Gurbetçiler, aşı pasaportu düzenlemesi bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Avrupa Birliği ülkelerinin aşı pasaportu olanlara yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlandığını, Türkiye’nin özellikle gurbetçilerin mağdur olmaması için bu konuda ivedilikle adım atılması gerektiğini belirtti. Murat Emir yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bu konuda bir yazılı soru önergesi verdiğini vurguladı. Konuya yönelik değerlendirmelerde bulunan Emir, “Avrupa Birliği ülkelerinde iki aşısını da olanların oranının artmasıyla birlikte uluslararası seyahatlere ilişkin birtakım kısıtlamaların kaldırılması gündeme gelmiş ve bu kapsamda, AB nezdinde uluslararası uçuşlar için aşı kartı uygulamasını gündeme alınmıştır. Bu doğrultuda son günlerde yapılan görüşmelerde, iki doz aşısını da olanların AB ülkeleri arasında PCR testi istenmeksizin seyahat edebilmesine yönelik yeni kararlar alınması beklenmektedir” bilgisini verdi.

Gereksiz masraf ve strese yol açıyor

Türkiye’nin aşı kartı olanların test yapılmaksızın ülkeye kabulü konusunda bir çalışması olup-olmadığını soran Murat Emir, bu konuda herhangi bir değerlendirmenin de bulunmadığını kaydetti. Konunun AB ülkelerinde çalışan Türk vatandaşları açısından da önem taşıdığını belirten Murat Emir, Türkiye’nin hızla AB ile temasa geçerek paralel düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti.

Emir, “Türkiye’nin aşı pasaportu uygulaması konusunda bir an önce AB yönetimi ile temasa geçip bu konuyu gündeme alması ve söz konusu düzenlemede geç kalınmaması gerekmektedir. Aşı sertifikası olduğu halde PCR testi istenilmesi hem gereksiz masrafa hem de yolcular açısından strese ve bekleme sürelerine yol açmaktadır. Söz konusu düzenleme en başta gurbetçi vatandaşlarımızı yakından ilgilendirmektedir. Ülkemize gelecek turistler için her türlü kolaylığı yapacağını söyleyen iktidar, kendi vatandaşlarına da gerekli özeni göstermelidir” görüşünü vurguladı.

Emir, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti: “Aşı sertifikasına sahip kişilerin PCR testi istenmeksizin ülkemize seyahat edebilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda AB yönetimi ile temasa geçilmiş midir? Aşı sertifikası olduğu halde gurbetçilerden neden hala PCR testi istenmektedir