Gürbulak Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açıldı

23 Şubat 2020’de günübirlik yaya geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı. 72 saat önceden yapılan PCR test sonuçları negatif çıkan kişililer, sağlık, pasaport ve gümrük kontrolü yapılarak Türkiye'ye giriş yaptı.

İranlı Masud Haşımi, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve uzun zamandır gelemedikleri için özlediklerini söyledi. Haşımi, şöyle konuştu:

"Tebrizliyim ve COVID-19 sürecinde Türkiye'ye gelemediğimiz için çok sıkıldık. Nihayet bugün kapılar açıldı. Uçakla Türkiye'ye geldiğimiz için maliyeti çok fazla oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Tebriz'de saat 12.00'de yola çıktım ve şimdi geldim. Buradan da İstanbul'a gideceğiz. Türkiye çok güzel bir ülke, ailem burada yaşıyor. Bu şekilde ticaret daha da canlanacak."

Muhammet Ercüment de sınır kapıları açık olduğu için sevinçli olduklarını belirterek, "Gümrük kapıları kapalı olunca mecburen Tahran'a gidip uçakla Türkiye'ye geliyorduk ve bu bizim için çok masraflı oluyordu. Kapılar açıldığı için İranlılar olarak sevinçliyiz. Türkiye ile dostluğumuzun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.