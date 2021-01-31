Gürcistan'a geçiş ‘aşı şartıyla’ başlıyor

Necati TUZCU

RİZE-Gürcistan'da salgınla mücadele devam ederken, sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi. Tiflis Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Gürcistan hükümetinin aldığı kararla, iki doz COVID-19 aşısı olduklarını belgeleyebilen tüm yabancı ülke vatandaşlarının Gürcistan’a giriş yapabileceği ve mevcut tüm aşı çeşitlerinin kabul edileceği açıklandı.