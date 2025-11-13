Gürcistan'da düşen uçakta son şehidin de naaşına ulaşıldı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin de naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üssü ile Merzifon 5. Jet Ana Üssü personelini taşıyan askeri uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, 20 askerimizin şehit olduğu öğrenilmişti.
Kara kutusu bulunan uçağın enkazında inceleme ve arama çalışmaları sürerken 20 askerimizden son şehidin de naaşına ulaşıldığı açıklandı.
Şehitlerin naaşları Ankara’ya getirilecek
Şehitlerin naaşları, Gürcistan'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara’ya getirilecek. Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından askeri törenle defnedilecek.
Toplanan enkaz parçaları da Türkiye'ye getirilerek birleştirilecek. Kara kutu ve enkaz parçalarında kalkıştan 27 dakika sonra düşen askeri uçağın gizemi çözülecek.
Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle:
- Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız