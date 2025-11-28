Gürcistan’da yakalanan 8 firari Türkiye’ye iade edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 kişi ve ulusal çapta aranan 5 suçlunun Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Çok sayıda birimin işbirliğiyle yürütülen operasyonlarda yağmadan cinayete, sahtecilikten bilişim suçlarına kadar farklı suçlardan aranan isimler adalete teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 kişinin ve ulusal çapta aranan 5 şüphelinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz” mesajıyla operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Dairesi, Adalet Bakanlığı, istihbarat birimleri ile KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele dairelerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 8 kişi tespit edildi. Gürcistan makamlarıyla ortak yürütülen operasyonla söz konusu şüphelilerin tamamı yakalandı.
Kırmızı bültenle arananlar:
- B.B. – Yağma, hırsızlık ve hükümlü/tutuklunun kaçması
- A.C.E. – Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma
- Ü.G. – Kasten öldürme
Ulusal düzeyde arananlar:
- B.S. – Resmi belgede sahtecilik, şantaj, hırsızlık
- E.Y. – Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal
- M.K. – Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama
- H.M. – Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, bilişim yoluyla hırsızlık
- T.Ç. – Kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, hükümlü/tutuklunun kaçması
Gürcistan’da yakalanan 8 kişi, adli süreçlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütleri ve uluslararası kaçakların takibinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Hangi bültenle aranıyor olurlarsa olsunlar, Türkiye’ye iadelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.