Gürcistan'daki C-130 kazasında ön rapor: Patlayıcı madde artığına rastlanılmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım 2025’te Gürcistan’da düşen 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi askeri uçağa ilişkin yürütülen teknik incelemelerde gelinen son durumu açıkladı. Açıklamada, teknik heyetin çalışmalarının hem enkaz bölgesinde hem de Kayseri’deki bakım tesislerinde aralıksız sürdüğü “faaliyetlerin koordineli şekilde devam ettiği” şeklinde ifade edildi.

“Kaza anına kadar her şey normaldi”

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, “kaza anına kadar uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçak sistemlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği” ifade edildi.

MSB, olayın ani geliştiğini vurgulayarak, “kuyruk konisi bölgesinin gövdeden ayrılması nedeniyle kayıtların kesildiği” bilgisini paylaştı. Bu nedenle kazayı aydınlatacak ek verilerin bulunmadığı da kaydedildi.

Motor ve pervanelerde sorun yok

Raporda, motorlar ve pervaneler üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir arızaya rastlanmadığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, “motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı” belirtilirken, pervane kaynaklı bir hasar bulgusuna ulaşılamadığı ifade edildi.

Patlayıcı izine rastlanmadı

Enkazdan alınan numuneler üzerinde yapılan kriminal incelemelerde herhangi bir patlayıcı madde bulgusuna rastlanmadı. MSB, "İçerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmadığı” bilgisini paylaşarak sabotaj ihtimaline ilişkin iddiaları da zayıflatan bir değerlendirme yaptı.

“Kırılmalar yorulma kaynaklı değil”

Uçak parçaları üzerindeki metalurjik incelemelerin sürdüğü belirtilirken, ilk analizlere göre kırılmaların klasik yorulma kaynaklı olmadığı aktarıldı. Açıklamada, “malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği” ifade edilerek teknik incelemelerin laboratuvar ortamında devam ettiği kaydedildi.

Azot tüpü iddiaları yalanlandı

Basında yer alan azot tüpü iddialarına da değinilen açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. MSB, uçakta bulunan tüplerin “yanıcı ya da patlayıcı olmayan Halon gazı içeren yangın söndürme tüpleri olduğu ve enkazda sağlam bulunduğu” bilgisini paylaştı.

"CO2 tüpü ve yapısal hasar"

Bakanlık, kazaya ilişkin dikkat çeken bir ihtimali de değerlendirdi. Açıklamada, "kanat üstündeki bir dinginin CO2 gazı dolu tüpüyle birlikte yerinden çıkarak kuyruk bölümüne temas etmiş olabileceği” ifade edildi. Bu temasın, gövde ve stabilizelerde hasar oluşturarak kazaya yol açmış olabileceği değerlendirildi.

Nihai rapor bekleniyor

MSB, incelemelerin sürdüğünü ve nihai raporun tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Açıklamada ayrıca, “resmî açıklamalar dışındaki provokatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiği” vurgulandı.