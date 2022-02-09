Gürer: Kırsal boşalıyor, yeniden dönüş sağlanmalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranını yüzde 6,8 olarak belirledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Yarhisar köyünde şunları söyledi:

"TÜİK köylerde yaşayan nüfusun yüzde 6’ya düştüğünü, yüzde 94 nüfusun ise şehirlerde yaşadığını açıkladı. Kırsal boşalıyor. Köylerde yaşayanların yaş ortalaması 55. Burası Yarhisar köyü. Okul kapalı, sağlık ocağı kapalı. Çünkü nüfus kalmayınca devletin yaptığı yatırımlar da boşa gitmiş oluyor. Oysa yeniden kırsala dönüş sağlanmalı.

Niğde'nin çoğu köyünde okulun kapalı olduğu, sağlık ocaklarının kapalı olduğu yerde milyon liralık yatırımlar çürüyor. Kırsala dönüş için ise yurttaşa destek gerekiyor. Hayvancılık yapana, tarım yapana eğer kırsal boşalırsa küçük aile tipi işletmeler kalmaz ise ülkemiz ilerde bunlarla ilgili ciddi sorunlar yaşar. Çünkü küçük aile tipi işletmeler büyük çiftçiliklerin arkasını dolduran tarımı sürdüren yapıdır. Bu nedenle tarıma dayalı yaşamın sürebilmesi için kırsala dönüş olması şart.

18 bin 500 köyümüz var, büyük şehir yasasıyla köyler mahallelere döndü. Ne yazık ki tarım oralarda da daraldı. Bu nedenle mutlak surette kırsala dönüşün yolu açılmalı. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde kırsalda yaşayan nüfus yüzde 80'di. Bugün ise kentlerde yaşayan nüfus ise yüzde 94. Bu çarpıklık giderilmeden Türkiye'nin tarımdaki sorunları bitmez." (ANKA)