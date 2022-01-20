Gürer: Şekerin kilogram fiyatı 10 lirayı aşacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ton başına 800 lira, desteklemelerle birlikte 875 lira olarak duyurduğu 2022 yılı şeker pancarı alım fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürer, taban fiyatın artmasının şeker fiyatının artması anlamına geldiğini belirtti.

Alım fiyatı geçen yıl 420 lira olan şeker pancarı üretiminde maliyetlerin 3 kata yakın oranda arttığını söyleyen Gürer, desteklemelerle birlikte 875 lira olarak açıklanan 2022 alım fiyatının ancak maliyeti kurtarabileceğine vurgu yaptı.

Daha önce çiftçiye ücretsiz verilen küspenin fabrikalar özelleştikten sonra çiftçiye tonu 500-600 liradan satılmaya başlandığını anımsatan Gürer, “Geçen yıl çiftçiden tonunu 420 liraya aldığı pancarı işleyen fabrika, pancardan elde ettiği küspeyi bile pancar fiyatından fazla fiyata sattı. Küspe şeker pancarından bile pahalı olursa üreticilik, hayvancılık, tarım nasıl sürdürülebilir hale gelecek?” diye sordu.

"Yeni zam gelirse ekim yapılmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı alım fiyatının maliyeti ancak karşılayacağını belirten Gürer, “Maliyet arttığı taktirde, mart ayında pancar ekimine başlanacağı için çiftçi yine karamsar. Sulama suyunda kullanılan elektrik, tohum, gübre ve ilaç fiyatlarına yeni zamlar gelmezse çiftçi bu yıl da ekim yapar. Aksi taktirde üretici pancar ekmez. Çünkü pancar çiftçisi, girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle para kazanamıyor. Bu, şeker fiyatlarının 2022’de katlanacağı anlamına geliyor. Şekerin kilogram fiyatı 10 lirayı aşacak. Bu durumda vatandaş da mağdur olacak. Ayrıca şekerin kullanıldığı her ürüne zam gelecek. Üretici ürettiğinden kazanamazken vatandaş daha pahalı ürünlerle karşılaşacak.” dedi.

"Çözüm girdi maliyetlerinin düşürülmesinde yatıyor"

Gürer, sorunun çözümünün girdi maliyetlerinin düşürülmesinde yattığına işaret ederek, “Sadece şeker pancarında değil, tüm tarım ürünlerinde girdi maliyetleri düşürülmeli. Aksi taktirde tarımda sorunlar bitmez. Gübre, mazot ve sulama suyu elektrik faturaları uçtu. Üretilen ürün maliyetinin artışı, aracılar da devreye girince katlıyor. Girdiler için çözüm mutlaka üretilmelidir. Şeker fiyatı artarsa nişasta bazlı şurup ve sentetik tatlandırıcı ile pazar işgale uğrar ki bu da yeni risklere yol açar.” diye konuştu.