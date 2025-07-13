Gürkut Acar kimdir? Acar kaç yaşında ve nereli?

Türk avukat ve siyasetçi Gürkut Acar 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. CHP 24. Dönem Milletvekili olan Acar için bugün tören düzenlenecek. Evli ve iki çocuk babası olan Acar'ın hakkındaki bilgiler bu acı haber sonrası merak ediliyor.

Gürkut Acar kimdir?

Gürkut Acar, hukukçu, avukat ve siyasetçidir. 4 Eylül 1948 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde doğmuştur. Babası Mustafa Kıyasettin, annesi ise Sabahat’tir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Acar, uzun yıllar serbest avukatlık yapmıştır. Antalya’da Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş; ayrıca Antalya Barosu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlenmiştir.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında devam eden Gürkut Acar, 2011 genel seçimlerinde Ankara milletvekili olarak TBMM’ye girmiş ve 24. Dönem (2011–2015) boyunca yasama faaliyetlerine katılmıştır.

Fransızca bilen Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.