Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu ile Özkan Yalım ifade verdi

Bakan Gürlek, TGRT Haber’de katıldığı programda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu belirten Gürlek, “Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Gökhan Böcek’in de etkin pişmanlık beyanları alındı.” ifadelerini kullandı.

Gürlek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin otomatik olarak tahliye edilmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri, kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyanda bulunduğuna kanaat getirilmesi lazım. Burada takdir yetkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir.