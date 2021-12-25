Gürpınar Halindeki denetimde 1,5 ton su ürününe el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Halindeki denetimde yaklaşık 1,5 ton su ürününe el konulurken, boy ve tür yasaklarına aykırı avlanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gece yapılan denetimlere, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler katıldı.

Ortak denetimlerde yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 56 kutu istavrit, 23 kutu lüfer, 3 kutu tekir, 2 adet keler balığına, boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

Konuya ilişkin 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.

El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alındığı için balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.