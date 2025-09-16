Gürsel Tekin: Bu üçlü çok güçlü, bu üçlü ile uğraşamazsınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer’deki il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekin, “Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın, biz kötülüğe kötülükle gitmeyeceğiz dedik. Üç tane adamız. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz”

Basında çıkan haberlere tepki gösteren Tekin, “Allah insanları yalandan korusun. Biz başladığımız günden itibaren çıkan her türlü yargı kararına saygı duyacağımızı ifade ettik. İster lehimize, ister aleyhimize. Ama bakıyoruz, oturuyoruz, işinizi yaparken sürmanşetler, tuhaf haberler. Gün içerisinde bir grup Ankara’da, bir grup İstanbul’da yeter yani. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz” dedi.

Tekin, Sarıyer Seçim Kurulu’na yalnızca “karar defteri” konusuyla ilgili başvuru yaptıklarını belirterek, başka bir itirazlarının olmadığını vurguladı.

“Yetkili olarak görev aldık”

Parti içindeki tartışmalara değinen Tekin, “Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın biz kötülüğe kötülükle gitmeyeceğiz. Arka planda hepimizin bir tek gücü var. Gücümüzü Allah’tan, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okundan alıyoruz” dedi.

“Kurultay davasının ertelenmesi hayırlı olsun”

CHP kurultay davasının ertelenmesine ilişkin de konuşan Tekin, “Biz bir an önce partimizin bu kararlardan kurtulup yoluna devam etmesini istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Hakkımı helal etmiyorum”

Parti içinde yaşanan tartışmalarla ilgili “hakkımı helal etmiyorum” sözünü yineleyen Tekin, “Biz partinin emekçileriyiz. Siyasette zenginleşmemiş, kirli işlere bulaşmamış, bir ekibin parçası olmamış insanlarız. Suçumuz bu itirafçıların, iftiracıların arkadaşı olmamak mıdır?” diye konuştu.