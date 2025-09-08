Gürsel Tekin, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeyecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de CHP İl Binası'na gideceğini açıklamıştı.

Partililer, kayyumun binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çok polis, bariyer ve TOMA araçlarıyla bina çevresinde önlemlerleri artırdı. Gece boyunca il binasında nöbet tutan partililerin sayısı sabah saatlerinde daha da arttı.

Bugün il binasına gitmeyecek

Gürsel Tekin'in de gelişmeler üzerine, partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü öğrenildi. Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valisi Gül'le konuşan Tekin'in polisin bina çevresinden ayrılmasını talep ettği, kendisinin de bugün il binasına gitmeyeceğini söylediği iddia edildi.

Gürsel Tekin'in yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor.