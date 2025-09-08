Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek mi?
Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, bugün başkanlık binasına gitmesi bekleniyordu. Dün akşam üzeri CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresi polis barikatları ile çevrilirken, CHP'liler bina önünde nöbet tutmaya başlamıştı. İddialara göre gerginliğin tırmanması üzerine Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'le görüşüp polisin çekilmesini istedi. Tekin'in bugün il binasına gideceği ancak bunun polisle olmayacağı iddia edildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de CHP İl Binası'na gideceğini açıklamıştı.
Partililer, kayyumun binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda polis, bariyer ve TOMA araçlarıyla bina çevresinde önlemlerleri artırdı. Gece boyunca il binasında nöbet tutan partililerin sayısı sabah saatlerinde daha da arttı.
Bugün il binasına gidecek
Gürsel Tekin'in de gelişmeler üzerine, partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü öğrenildi. Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valisi Gül'le konuşan Tekin'in polisin bina çevresinden ayrılmasını talep ettği, kendisinin de il binasına "polisle gitmeyeceğini" söylediği iddia edildi.
Sözcü'ye konuşan Tekin'in 'Gitmeyeceğim diye bir şey yok, gideceğim ama binaya polisle girmeyceğim' dediği öne sürülürken, yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor.