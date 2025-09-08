Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda! İlk açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Binası'na geldiği aktarıldı.

Aracından indikten sonra, basın mensuplara açıklama yapan Tekin, "Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık." ifadelerini kullandı.

"CHP'lilerin bana tepkisi olmaz"

Parti içerisinde hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Telaş etmeyin, sorularınıza cevap verilecek. Son derece rahatız. Bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Biz kayyum filan değiliz. Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt'ta ve Şişli'de görmek istedim."

"Biz çağrı heyetiyiz"

Kendilerinin kayyum değil, çağrı heyeti olduklarını ifade eden Gürsel Tekin, sorunları çözmek için geldiklerini de kaydetti:

Biz burada birilerini kovmak için birilerini dövmek, birilerini itelemek ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sizlere rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Bizim bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları şunlar bunlar. Orada kararda yazılı. Biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde.

Yani o bugün bize göstermiş olduğunuz o tepki keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız. Hukuken bizim görevimiz bu sorunları çözmektir. Biz sorun yaratmak için gelmedik.

Sorunları çözmek için geldik. Bu arkadaşlarımızın çoğunun size şunu samimi olarak söyleyebilirim. Bakın 40-50 yıllık CHP'li, 30 yıllık CHP'li. Bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan Yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı matıldı. Bizim değerimiz yok.

Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleri ile imar çeteleri ile mücadele ederek geçti. Yani bunun için bizim referansımızda arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Hiç kimse merak etmesin."