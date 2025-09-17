Gürsel Tekin: FETÖ’nün uyuyan hücreleri CHP’ye sızdı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin FETÖ’nün “uyuyan hücrelerinin” CHP’ye sızdığını iddia etti.

Tekin, “‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ anlayışıyla önce CHP’yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Bırakın yargı işini yapsın”

Sabah gazetesinin haberine göre, CHP’li belediyelere yönelik yargı süreçlerini değerlendiren Tekin, “Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; şimdi ise sürekli mahkeme koridorlarındayız. Bırakın da yargı işini yapsın” dedi.

Yargı kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Tekin, kendisinin de mahkeme kararıyla göreve geldiğini hatırlattı.

“Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır”

Gençliğinde çaycılık yaptığı hatırlatılan Gürsel Tekin, bu eleştirileri halkla iç içe siyaset anlayışıyla yanıtladı:

“Zamanı geldiğinde çaycılık da yaparız, ülkeyi de yönetiriz. CHP’yi adliye koridorlarından çıkarıp, iktidara taşımak için çalışacağız. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır.”

“CHP’ye sızmayı başardılar”

CHP’nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Tekin, FETÖ’nün tüm dünyada haberleşme ağları üzerinden örgütlendiğini ve CHP’ye de sızdığını öne sürdü.

Tekin, “Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı görmek istemiyor. Oysa bu örgüt, bir düşmanını diğerini kullanarak yok eden bir taktikle çalışır” dedi.

“Medine dilencisi gibi para arıyoruz”

Parti içinde mali sıkıntılara da değinen Tekin, CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na ödenek göndermediğini söyledi:

“Personel maaşlarını ödeyemez hale geldik. Medine dilencisi gibi para arıyoruz ama Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Haklı olduğumuz için kazanacağız.”