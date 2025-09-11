Gürsel Tekin: Görevimizin başındayız

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum.”

“Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız” diyen Tekin, bazı medya organlarında yer alan haberlere tepki göstererek, “Yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur” dedi.

Tekin, açıklamasının sonunda, “En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” ifadelerini kullandı.