Gürsel Tekin il kongresinde oy kullanamayacak

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ve il yönetiminin olağanüstü kongrede delege sıfatıyla oy kullanamayacağı kararlaştırıldı. YSK, ayrıca görevden alınan mevcut il yönetiminin de kongrede oy hakkının bulunmadığını bildirdi.

YSK’nın kısa kararında, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması üzerine görüş talep ettiği aktarıldı.

Kararda, 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen ancak 38. İlçe Kongrelerinde delege olmayan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyelerinin olağanüstü kongrede “tabii delege” sıfatıyla oy kullanamayacağı belirtildi.

Ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevlendirdiği geçici kurulun da CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde oy kullanamayacağı hükme bağlandı.