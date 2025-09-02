İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Gürsel Tekin'in de olduğu 5 kişi CHP İstanbul İl Yönetimine atandı. Bu durum sonrası "Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları gelmeye başladı.

Gürsel Tekin kimdir?

17 Haziran 1964’te Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Gürsel Tekin, Kars Alparslan Lisesi mezunudur. Babasının adı Nazım, annesinin adı Heyrat’tır. İş hayatına serbest ticaretle başlayan Tekin, 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi olarak siyasi kariyerine adım attı.

1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevini üstlendi. 1997’de Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2004’te yeniden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi; aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yaptı.

Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayımlanan Gürsel Tekin, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.