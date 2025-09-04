Gürsel Tekin tarih vererek açıkladı! 'İstanbul il binasına geleceğim'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından partide hareketli saatler yaşanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Pazartesi günü geliyorum" diyerek il binasına geleceğini açıkladı. Tekin, kendisiyle birlikte görevlendirilen 4 kişiyle iki gündür çalıştıklarını belirtti.

Özel, Kılıçdaroğlu ve Çelik'ten randevu talebi

Tekin, "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini bütünlüğünü düşünen insanlarız. Sorun da karar da bizden kaynaklı değil ancak yüz yüze bakacağız demiştim 2023'te il kongresinde" ifadelerini kullandı.

Tekin, gün içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve görevden alınan Özgür Çelik'ten randevu talep edeceğini söyledi.

"Sonradan CHP'li olanlarla sıkıntı var"

İl binası önündeki nöbetle ilgili konuşan Tekin, "O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz" dedi.

Kayyum atanacağını önceden bildiği iddialarına ilişkin ise Tekin, bu tartışmalara girmek istemediğini ve davada taraf olmadıklarını ifade etti.