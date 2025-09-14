Gürsel Tekin'den sert çıkış: 'Hakkımı hepsine haram ediyorum'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yeni açıklamalarda bulundu.

"Özgür Özel'in sözlerinin yakıştıramadım" ifadelerini kullanan Gürsel Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" dedi.

Özgür Özel, "Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Siyasi parti binasına polis mi girer arkadaşlar?" açıklamasında bulunmuştu.

"Görevimizin başındayız"

Görevini yapmak istediğinin altını çizden Gürsel Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Benim arkadaşlarım da, ricam özellikle Sayın Genel Başkan da, zaman zaman bir kısım televizyonlarda Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının hâlâ devam ettiğini görüyorum. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir.

Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Benim son uyarım olsun; ama 'Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz"

"O cümle kendisine hiç yakışmadı"

Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt veren Tekin, Özel'in yol arkadaşı olduğunu da kaydetti:

"Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. 'Gelince korkup kaçıyorlar' diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi az önce de duymadınız; ama Sayın Özgür Özel’e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır."

"Bizim kıblemiz dürüstlük"

Korkularının olmadığının altını çizen Gürsel, Özgür Özel'e ayrıca şu çağrıda bulundu:

"Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Bugün eski ilçe yöneticilerimiz dostlarımız gelecek sohbet edeceğiz. Beni Önder Sav, Eşref Erdem, Levent Gök, Aziz Kocaoğlu, Zeydan Karalar beni eleştirirse bir tek cümle onlara cevap vermem. Ama parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz, yapmayın.

Ben sizin abinizim, beni bilirsiniz. Bizim kıblemiz dürüstlük, bizim kıblemiz insanlık. Ama buna da son verin; sizden rica ediyorum. Davet bekliyorum. Birçok tv'nin talebini geri çevirdim. Çünkü öyle şeyler yaptınız ki, düşünün benim Garip ablam sizi referans kabul edip izliyor…"

"Hakkımı hepsine haram ediyorum"

CHP lideri Özel'le görüşme taleplerinin olmayacağının altını çizen Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhlattınız. Bir kısım kendisine sözde gazeteci aydın diyen insanların küçümseyen lafları. Beni konuşmaya mecbur etmeyin dedim. İnşallah bugün son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum kimse kusura bakmasın."