Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Düşmanları çatlatacağız!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün CHP'nin CHP İstanbul il Başkanlığı'na yürdü.

Büyük tepki ve protestolar altında, polisle binaya girebilen Tekin'e su şişesi fırlatıldı. Bina önünde tansiyon yükselirken, polis partililere müdahele etti.

Gelişmelerin ardından CHP, İl Başkanlığı binasını Bahçelievler'e taşıdığını açıkladı. Bugün kameralar karşısına geçen Tekin bu tartışmanın bir parçası olmayacağını, bugün Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu.

"Yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız"

"Öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur" diyen Tekin, şişeli saldırıya ilişkin de şunları söyledi:

"Canları sağ olsun demokratik tepki, biz pet şişer değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız.

Bizim resmi binamız Sarıyer

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim."