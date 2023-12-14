Gürüz: Bulgaristan’daki sorunları diyalogla aşmaya çalışıyoruz

Sektör olarak kasım ayında en çok mandalina, domates ve limon ihraç ettiklerini belirten Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere Rusya, Irak ve Ukrayna pazarlarında ulaştıklarını bildirdi.

Ferhat Gürüz, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin söz konusu dönemde 185 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek sektör ihracatına yüzde 47 oranında destek verdiğini duyurdu.

“AB’ye ihracatımız 1 milyar 162 milyon dolar”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracat pazarlarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik büyük gayret gösterdiğini kaydeden Ferhat Gürüz, kasım ayı sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısında Bulgaristan’da yaşanan sorunları gündeme getirdiklerini, Avrupalı muhataplarından acil çözüm talep ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında yüzde 39 paya sahip AB pazarına yönelik sevkiyatların yüzde 30’unun Bulgaristan üzerinden sağlandığını kaydeden Ferhat Gürüz, Bulgaristan tarafında analiz sürelerinin kısaltılması, laboratuvar kapasitesinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Yılın 11 ayında 3 milyar dolar ihracat değerine ulaşan sektörün AB’ye 1 milyar 162 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ferhat Gürüz, “Bulgaristan, yaş meyve sebze ihracatında AB’nin belirlediği standartları uyguluyor. Bu standartlar gereği ihraç edilen ürünlerin analiz edilmesi gerekiyor. Ancak analiz sürelerinin uzun olması, ihracatçı firmalarımızı mağdur ediyor. Bir başka sıkıntı Bulgaristan sınır kapılarında laboratuvar kapasitesinin yetersizliğidir.

Bu nedenle analizler uzun sürmektedir. Gümrük işlemlerinin yavaş yürümesi de ihracatçı firmalarımız arasında mağduriyetlere yol açmaktadır. Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında en önemli pazar olan AB’de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları dile getirdik ve çözüm için taleplerimizi ilettik. Konuyu her yönüyle takip ediyor, mağduriyetlerin önüne geçecek çözümler üretmenin gayretini gösteriyoruz” dedi