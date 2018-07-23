GÜSİAD’dan İmar barışı paneli

23 Temmuz 2018

BATUR İLHAN

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜSİAD) ve Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu (GÜMÜP), İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü destekleriyle 3194 sayılı “İmar Barışı ve Yasal Uygulamaları” konulu panel düzenledi.

Açılışını GÜSİAD Genel Sekreteri Soner Keleş’in yaptığı programda, GÜMÜP Başkanı Hasan Pezük, iş dünyası ve mühendislik camiasını ilgilendiren konulardaki etkinliklere sürekli devam edeceklerini ifade ederek, programın içeriği ile kısa bir bilgilendirme yaptı. İmar barışı yasasının genel çerçevesi tüm detayları ile birlikte iş dünyası, mühendis, mimar ve şehir plancılarının katılımıyla ele alındığı ve GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdür yardımcıları Sezayi Köse ve Mehmet Sabri Kaplan tarafından yapılan sununun ardından katılımcıların çok sayıda sorusu programa damgasını vurdu.

“GÜSİAD’ın ev sahipliği takdir edilecek bir girişim”

Konuşmacıların soruları cevapladığı programın sonunda, il müdür yardımcısı Sezayi Köse, “ Bayburtlu bir hemşehriniz olarak ifade ediyorum, burada anlaşılamayan detaylarını bulamadığınız her türlü sorularınız için bana yazabilir hatta kurumumuzda ziyaret ederek destek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda Kentsel Dönüşüm uzmanı olarak ifade ediyorum, GÜSİAD’ın böyle bir konuya ev sahipliği yapması da son derece duyarlı ve takdir edilecek bir girişim olmuştur.”dedi. Programın sonunda, GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın, resmi web sitesinden sunuyu paylaşacaklarını ifade ederek, “Etkinliğe katılamayan üyelerimiz İnşaat Komitemiz ile iletişim kurabilir.” dedi. Konuşmacılara , Gümüşhane’nin havadan çekilmiş fotoğraf albümleriyle birlikte plaket takdim edildi. Program GÜSİAD ve GÜMÜP üyeleri tarafından büyük ilgi gördü.