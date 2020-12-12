Guterres: İklim konusunda OHAL'e ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerinin ülkelerinde iklim konusunda olağanüstü hal ilan ederek küresel ısınma ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Guterres bir iklim zirvesinde yaptığı konuşmada, "Hala çok önemli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu inkar edebilir misiniz? Bu yüzden tüm dünya liderlerini ülkelerinde iklim konusunda olağanüstü hal ilan etmeye çağırıyorum" dedi.

G20 ülkelerinin teşviklerinin halen fosil yakıt üretimi için yüzde 50 düzeyinin üzerinde olduğunu belirten Guterres, bu durumun kabul edilemez olduğunu olduğunu ifade etti.