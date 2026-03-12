Google Haberler

Guterres: Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının "cömertliğine saygı göstermek için" Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Guterres: Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar