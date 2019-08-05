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Güvenli Bölge için ABD ile görüşmeler yarın devam edecek

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Güvenli Bölge için ABD ile görüşmeler yarın devam edecek
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Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.

Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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