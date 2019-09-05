ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • 'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu

'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap