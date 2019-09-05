'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA