Güvenli internet hizmeti kullananların sayısı 46 milyonu aştı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, güvenli internet hizmeti kullanıcılarının sayısı, bu yılın ağustos sonu itibarıyla 46,3 milyonu geçti. Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni tercih etti.

Söz konusu hizmeti kullanan abone sayısının bu yılın sonunda 50 milyona ulaşması beklenirken, gelecek yıl 60 milyon, 2026'da 65 milyon, 2027'de ise 70 milyon abonenin internette güveni tercih etmesi öngörülüyor.

Aile ve çocuk profili

Güvenli internet hizmeti, 'aile' ve 'çocuk' olmak üzere 2 profil şeklinde sunuluyor. Çocuk profili, internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlarken, aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığı'nın sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı siteler filtreleniyor.

Aboneler online işlem merkezinden, çağrı merkezi üzerinden, mobil uygulama ve SMS kanalı üzerinden profil tercihlerini yapabiliyor. Ayrıca kullanıcıların güvenli internet hizmetine geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 2500 numarası üzerinden GSM operatörlerinde güvenli internet hizmetini tercih edebilmeleri 31 Ocak 2020'den itibaren sağlanıyor.