Güvenli sürüş için bu noktalara dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine;

* İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Aydın Güney kavşakları 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çıldır Havalimanı-Aydın Kuzey kavşaklarından sürdürülüyor.

* TEM Otoyolu'nun Kınalı ile Gümüşova kavşakları arasında muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

* Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

* Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

* İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

* Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

* Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

* Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

* Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

* Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik altyapı imalat çalışması nedeniyle 30 Nisan'a kadar her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.