Güvenli sürüş için bu noktalara dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Güvenli sürüş için yolda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda çağrıda bulundu. İşte çalışma yapılan rotalar...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine;
* İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Aydın Güney kavşakları 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çıldır Havalimanı-Aydın Kuzey kavşaklarından sürdürülüyor.
* TEM Otoyolu'nun Kınalı ile Gümüşova kavşakları arasında muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.
* Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
* Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
* İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
* Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
* Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
* Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
* Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
* Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik altyapı imalat çalışması nedeniyle 30 Nisan'a kadar her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.