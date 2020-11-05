Güvenlik görevlisi alımı ile 348 kişi istihdam edilecek

05 Kasım 2020

İŞKUR iş ilanları, çok sayıda meslek grubunun iş ilanlarına kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Kariyerini güvenlik alanında sürdürmek isteyen ve özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylar İŞKUR ilanları arasında yer alan güvenlik görevlisi alımlarını takip ediyor. İŞKUR'da aktif ilanlara bakıldığında 396 güvenlik görevlisi alımı için başvurular sürüyor.

İlanlara göre; 3 güvenlik amiri, 340 güvenlik görevlisi, 25 silahlı güvenlik görevlisi, 9 silahsız güvenlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR'da devam ediyor.

İŞKUR iş ilanlarında, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Denizli, Yalova, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Kayseri, Konya, Çanakkale, Balıkesir illerinde 340 güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Güvenlik amiri istihdamları ise Kahramanmaraş ve İstanbul illeri için olacak.

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