Güvenlik-İş'ten TUSAŞ terör saldırısındaki güvenlik görevlilerine dair olumsuz paylaşımlara yanıt

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine yönelik sosyal medyada yapılan olumsuz yorumları eleştirerek, güvenlik görevlilerinin halkın güvenliği için görev bilinciyle çalıştığını ifade etti. Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlilerimiz, görev bilinciyle son ana kadar görev yerlerini korumuştur" dedi.

Türkiye'de 370 bin özel güvenlik görevlisinin çeşitli sektörlerde çalıştığını hatırlatan Çağırıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırıda, özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın teröristlerle kahramanca çarpışarak şehit düştüğünü hatırlattı. Erdoğan'ın yaralı olmasına rağmen silahlı bir teröriste karşı mücadele ettiğini belirten Çağırıcı, bu cesur müdahalenin can kayıplarını önlediğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin özel güvenlik görevlilerini derinden üzdüğünü belirten Çağırıcı, "Meslektaşımızın canı pahasına gösterdiği üstün cesaret, terör saldırısının daha da büyümesini önlemiştir. Şehit özel güvenlik görevlimiz Atakan Şahin Erdoğan'a Allah'tan rahmet, yaralı meslektaşımıza acil şifa diliyorum" şeklinde konuştu.