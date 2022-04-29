Güvenlik kaynakları: Yunanistan uçakları Türk hava sahasını 30 defa ihlal etti

Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının karşılık verdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi.

Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarına yansıdığı belirtilen Yunanistan’ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.