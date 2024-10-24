Güvenlik Zirvesi sonrasında açıklama: Sınır ötesinde teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek

Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı.

Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.