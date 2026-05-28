Güzelbahçe Belediye Başkan Vekilliği seçimi 5 Haziran'da yapılacak
İzmir Valiliği, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine 5 Haziran'daki olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."