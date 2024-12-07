GYD, İbrahim Anıl Taşdemir'le yola devam kararı aldı

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan seçimlerde İbrahim Anıl Taşdemir oybirliğiyle yeniden dernek başkanı seçildi.

Yeni dönemde özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, inovasyona dayalı projelerin artırılması ve uluslararası işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi konularına odaklanacaklarını belirtenTaşdemir, "Bana ve ekibime duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Birlikte çalışarak hem derneğimizin hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.